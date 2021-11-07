شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لنبذ أعمال العنف وزعزعة استقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مطالباً بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. ودعا في بيان صحفي اليوم، جميع العراقيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أعمال العنف وأية محاولات لزعزعة استقرار العراق. وحث جميع الفاعلين السياسيين على التمسك بالنظام الدستوري وحل الخلافات من خلال الحوار السلمي والشامل، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب العراق حكومةً وشعباً في سعيهما من أجل مستقبل أفضل.