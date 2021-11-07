الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال اللواء يحيى رسول بحسب التلفزيون الرسمي، إنه "تم تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة"، مشيراً الى أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات".

وأضاف أن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيراً ثانياً عبر طائرة مسيرة وتم احباطه بإسقاط الطائرة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.