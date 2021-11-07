بعد محاولة اغتياله.. رئيس الوزراء العراقي عن المتورطين: «نعرفهم وسنكشفهم»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ملاحقة منفذي محاولة اغتياله، متعهداً بملاحقتهم والكشف عنهم تقديمهم للعدالة.

وقال الكاظمي، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأحد: "تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

وتابع الكاظمي: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا"، كما دانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.