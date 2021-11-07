​يجوز التبرع له بالزكاة والصدقات.. المفتي: لم نجد مشروعًا يمس حياة المواطنين مثل "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا لم نجد مشروعا يمس حياة المواطنين مثلما وجدنا في مشروع حياة كريمة.

وأضاف علام في منشور له، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد، أن "حياة كريمة" مشروع مسلكه حميد، ويجوز التبرع له بالصدقات ودفع الزكوات.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن "حياة كريمة" مشروع موجّه إلى الفقراء والنفع المشترك ودعم القرى الفقيرة، ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة.

وشارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كلية الدعوة الإسلامية وقفت على ثغر من ثغور الدين، وهي أحد صروح العلم بالأزهر الشريف.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العبادة لا تحقق إلا بالمشاركة في عمران الأرض، مشيرًا إلى أن الأئمة والوعاظ لهم دور كبير في استقرار الأوطان، والتصدي للأفكار التي تهدم الدين والدنيا.

ولفت المفتي، إلى أن التطورات المتسارعة في العالم الإسلامية تحتم علينا وضع استراتيجية وطموحة في ميدان الدعوة والوعظ، تؤكد على منع غير المتخصصين من التصدي للدعوة.

ونوه مفتي الجمهورية، إلى أنه ينبغي أن تشتمل الخطة على صفات الداعية الذي يتجه الناس إليه، مؤكدا أن مصرنا العزيزة بخير ما دام الأزهر بخير، الذي يقوم بواجب الوقت، موجها الشكر لكلية الدعوة الإسلامية على مؤتمرها العلمي الدولي الأول.

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