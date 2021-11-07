وفي وقت سابق الأحد، كشفت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي فجر اليوم، والتي جرت بـ«ثلاث طائرات مسيرة»، وليس واحدة.
وبيّنت الوزارة، أن «الطائرات كانت مختلفة الأحجام»، فيما أكدت أن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابات في صفوف رجال الأمن المكلفين بحماية الكاظمي، دون أن يصاب الأخير بأذى. كما أدانت العديد من الدول والمنظمات، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.