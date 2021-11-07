مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة استثنائية للمجلس».

وفي وقت سابق الأحد، كشفت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي فجر اليوم، والتي جرت بـ«ثلاث طائرات مسيرة»، وليس واحدة.

وبيّنت الوزارة، أن «الطائرات كانت مختلفة الأحجام»، فيما أكدت أن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابات في صفوف رجال الأمن المكلفين بحماية الكاظمي، دون أن يصاب الأخير بأذى. كما أدانت العديد من الدول والمنظمات، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي.