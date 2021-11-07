بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته

وأضاف المكتب أن بلينكن «عد الحادث اعتداء على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب»، كما أنه «أعرب أيضًا عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره».
وقال بيان المكتب إن الكاظمي وبلينكن «أكدا حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما».
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