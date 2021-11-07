مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في دول الخليج

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3)، اليوم، اجتماعها الرابع في مدينة الرياض، والذى سيستمر يومين.

وناقش المجتمعون أهم التطورات والأحداث للموضوعات المشتركة من خلال التدريب المشترك، وتنفيذ فرضيات تهدف إلى تعزيز التعاون، والارتقاء بمستوى الأداء العملياتي المشترك، بما يحقق رفع درجة التنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية، وذلك لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والوقوف على جاهزية الأجهزة الأمنية من قِبل كل دولة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى العمل تجاه اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها التعامل مع جميع التهديدات الأمنية الداخلية المشتركة، والتصدي لها.