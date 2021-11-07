- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في دول الخليج
عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3)، اليوم،...
مسام ينتزع 1400 لغم حوثي من اليمن
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر...
29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن
امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...
المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود
دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.