بينما نزع «مسام» في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة. وفي محافظة الجوف، تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف. وفي مديرية اليتمة، تمكن فريق «مسام» من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات، و9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات، وذخيرتين غير متفجرة في مديرية خب الشعف.
كما استطاع «مسام» نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. كما تمكن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، و59 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية البقع في محافظة صعدة، و655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة. وفي محافظة تعز، تمكن فريق «مسام» من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» وحتى الآن 286 ألفًا و80 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على عيش حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسام ينتزع 1400 لغم حوثي من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.