مسام ينتزع 1400 لغم حوثي من اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.443 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و520 لغمًا مضادًا للدبابات، و915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.

بينما نزع «مسام» في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة. وفي محافظة الجوف، تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف. وفي مديرية اليتمة، تمكن فريق «مسام» من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات، و9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات، وذخيرتين غير متفجرة في مديرية خب الشعف.

كما استطاع «مسام» نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. كما تمكن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، و59 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية البقع في محافظة صعدة، و655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة. وفي محافظة تعز، تمكن فريق «مسام» من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» وحتى الآن 286 ألفًا و80 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على عيش حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر.