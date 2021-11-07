بعد 20 شهرا من الإغلاق.. أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين الملقحين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 8:57 مساءً

من المقرر أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية، غداً الاثنين، فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهرا على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر، ما أثر على العائلات والسياحة وتسبب بتوتر دبلوماسي.

وكانت العائلات المنفصلة ورجال الأعمال والسياح يترقبون منذ أشهر إعلان البيت الأبيض رفع القيود على السفر.

في مواجهة الوباء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها اعتبارا من آذار/مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب مقنعة، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل.

كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك.

وأثرت هذه الأشهر من القيود المفروضة على مئات الملايين من الناس.

وتتحضر البريطانية آليسون هنري (63 عاما) للسفر الإثنين إلى نيويورك لرؤية ابنها بعد 20 شهرا من الفراق.

وقالت المرأة لفرانس برس وهي تبكي وتحزم حقيبتها في المنزل العائلي في وارينغتون في بريطانيا “كان الأمر صعبا للغاية”. وأضافت “أريد فقط أن أرى ابني”.

وتتحضر عائلات على جانبي المحيط الأطلسي للقاء الأقارب.

وتسبب إبقاء القيود الطويل بتوتر دبلوماسي خصوصا اعتبارا من الصيف الماضي حين فتح الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشهد تسارعا في عمليات التلقيح، حدوده أمام الولايات المتحدة والسياح الأميركيين حتى غير الملقحين منهم.

وتتحضر شركات الطيران لتستقبل مجددا الإثنين المسافرين الملقّحين من 33 بلدا الذين سمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة

ولمواجهة الاعداد الكبيرة من المسافرين، قامت الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المسارات الجوية عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، ومن أبرزها “إير فرانس” و”بريتيش إيرويز” و”يونايتد إيرلاينز”، بزيادة عدد الرحلات واختارت طائرات أكبر ووفرت عددا كافيا من الموظفين.

– بعض القيود-

بالنسبة للمسافرين الذين يصلون جوا، ستطلب الولايات المتحدة اعتبارا من 8 تشرين الثاني/نوفمبر بالإضافة إلى إثبات التطعيم وفحص الكشف عن كورونا قبل ثلاثة أيام من المغادرة، أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطين.

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