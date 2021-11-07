شكرا لقرائتكم خبر عن (صور وفيديو).. قوات الجيش العراقي تنتشر بشوارع بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

انتشرت صور ومقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تحركات لقوات الجيش العراقي بشوارع بغداد.

وتظهر الصور الانتشار الأمني في الكرادة ومناطق جنوبي بغداد.

بينما أظهر مقطع فيديو تم تداوله مشاهد لدبابات ومدرعات عسكرية في منطقة المنصور، غربي بغداد، والتي يتواجد فيها مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي.

يأتي هذا بعد تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة استخدمت فيها ثلاث طائرات مسيرة.