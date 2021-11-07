شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب عبد الغنى تطالب بصرف بساط كاراتيه لمركز شباب الحرية بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى وزارة الشباب والرياضية للموافقة على صرف بساط كاراتيه لمركز شباب الحرية بدمنهور، وذلك بناء على الطلب المقدم من أهالى شبرا مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأضافت النائبة رحاب عبد الغنى في طلبها أن المركز يخدم أكثر من 150 متدربا للعبة الكاراتيه، وأن البساط المتواجد متهالك ولا يليق بالشباب و يتسبب كثيرا في إصابات لهم بين الحين والأخر بسبب سوء حالته، مطالبة بالاطلاع على مطالب الأهالى واتخاذ اللازم والموافقة على صرف البساط، وخاصة أن المركز يخدم منطقة شبرا بأكملها وعدد كبير من المتدربين.

ومن جانبه، أعلنت النائبة رحاب عبد الغنى عن الموافقة على الطلب المقدم منها بشأن بساط الكاراتيه الخاص بمركز شباب الحرية بدمنهور، مضيفة أنها تلقت رد من وزير الشباب والرياضة بالموافقة على الطلب ضمن التعاقد الجديد لدعم وتطوير مراكز الشباب.