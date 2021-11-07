شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نستهدف دعم حركة الاستثمار والاقتصاد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية تولى أولوية قصوى للملف الاقتصادى، لإيمانها بأن الاقتصاد أساس لنهضة الدول، وفى سبيل ذلك تسعى التنسيقية على خفض المعوقات وتذليل العقبات، من خلال فرق للتواصل مع كافة جهات الاستثمار فى العالم لمساعدة وتحسن الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التواصل مع ممثلين التنسيقية من خلال الآليات التشريعية عبر مجلسى النواب والشيوخ للتقدم بمقترحات تشريعات تسهم فى تعزيز الاستثمار وتسهم فى زيادة فرص العمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.

أكد "موسى"، خلال كلمته على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وتنسيقية شباب الأحزاب، أن دعم حركة الاقتصاد والاستثمار أولوية للتنسيقية داخل مجلسى النواب والشيخ، وتأمل التنسيقية أن تقدم المزيد من التعاون ودعم حركة الاستثمار والاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول فى تنظيم بيئة الاستثمار المصرى وخلق بيئة متوازنة تحقق عائد لكافة المواطنين.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار فى مصر، واقتراح تشريعات تُحسن من بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

حضر التوقيع، والذى عقد مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذى، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وسهى سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، وحنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وغادة على عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية ومحمد مطر عضو مجلس النواب أمين سر لجنة حقوق الإنسان عضو التنسيقية، وأسامة الرفاعى وباسم لطفى وريم القاضى ومصطفى الجمل وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.