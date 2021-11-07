شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشكل لجنة الحكماء من 50 عضوا بالنادى المصرى القاهرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى، تشكيل لجنه الحكماء من خمسين عضوا من كبار السن من كوادر النادى المصرى القاهري.

وقال تيسير مطر خلال اجتماع بالنادى المصرى القاهرى، مساء أمس السبت أن هذه اللجنة المستهدف من خلالها أن تمنح شباب النادى الخبرة والكفاءات وإنهاء الأزمات التى تواجههم.

فيما دعا النائب تيسير مطر، جميع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى وهيئات اللجان، لعقد اجتماع مساء اليوم الأحد داخل النادى وذلك لدراسة موقف النادى فى ضوء قرار مديريه الشباب والرياضة بحصر ممتلكات النادى من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وحقق تيسير مطر نجاحا غير مسبوق داخل النادى المصرى القاهرى، منذ توليه رئاسة النادى، حيث حرص على أن تتنوع الأنشطة داخل النادى وتستعيد بريقها، فضلا عن تنظيم رحلات للأعضاء بشكل أسبوعى، وابتكر فكرة تشكيل اللجان النوعية عن طريق الانتخاب، ليختار أعضاء النادى من يمثلهم فى اللجان النوعية للنادى مثل لجان التعليم والمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يحرص تيسير مطر على التواجد بشكل شبه يومى بين أعضاء النادى للمناقشة بشكل مستمر عن تطوير النادى والارتقاء به، ومنذ توليه إدارة النادى ارتفعت ثمن العضوية للانضمام للنادى من 600 جنيها إلى 25 ألف جنيه بعدما شهد النادى حالة غير مسبوقة من التطوير فى عهد تيسير مطر، ليس هذا فحسب بل درس مجلس إدارة النادى بالنادى المصرى القاهرى برفع العضوية لـ50 ألف جنيه.

كما حرص تيسير مطر على إسعاد وبث الفرحة بين أبناء أعضاء النادى، إذ نظم حفلات تكريم لأبناء النادى المصرى القاهرى، الحاصلين على شهادات الابتدائية والثانوية بجميع أنواعها عام وتجارى وفنى، والحاصلين أيضا على شهادات التخرج للجامعات والمعاهد بجميع أنواعها والحاصلين على الدكتوراه عام 2021، وأيضا تكريم جميع المعلمين من أعضاء النادى ووصل إجمالى المكرمين ما يزيد عن 240 طالبا ومدرسا".

كما حقق النادى المصرى القاهرى، فوزا ثمينا خلال الفترة الماضية حيث فاز فريق كرة طائرة سيدات جلوس "البرالمبية"بالمركز الأول بالدورى الممتاز فى كرة الطائرة، وذلك بالدعم المطلق من النائب تيسير مطر لفريق كرة طائرة سيدات جلوس بالنادى المصرى القاهري.