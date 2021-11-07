شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأهداف إنشاء معهد قومى للتأمينات الاجتماعية.. قانون المعاشات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أسباب وأهداف إنشاء معهد قومي للتأمين الاجتماعي، كما حدد القانون موارد المعهد.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 152 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن ينشأ المعهد القومي للتأمين الاجتماعي، ويهدف إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السلي.

ووفقا للمادة 153، فنصت على أن تتكون الموارد الخاصة بالمعهد القومي للتأمين الاجتماعي، من الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة أو مبالغ تدريب العاملين أو مقابل الخدمات التي يؤديها أو العائد على استثمار أموال المعهد أو التبرعات والهبات والإعانات.

وبحسب المادة 153،"تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتتكون موارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعي، مما يأتي:

- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.

- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.

-مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.العائد على استثمار أموال المعهد.

- التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.