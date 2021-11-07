شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة: وزير خارجية يعقد مؤتمرًا صحفيًا من مياه المحيط.. تعرف على السر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في واقعة غريبة تحدث لأول مرة، قرر وزير خارجية جزيرة توفالو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، أن يُعبر بشكل مختلف عن المخاطر المناخية التي تهدد الكوكب، بعد أيام من انطلاق مؤتمر “قمة المناخ”.

وتواجه توفالو، رابع أصغر دولة في العالم، خطراً محتملاً بالاختفاء الكامل من على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، ووفقاً لما يعتقده بعض الباحثين فإن ارتفاع مستوى المحيط قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوزير الخارجية سيمون كوفي يخاطب الكاميرات من وسط المحيط بينما تصل المياه إلى ركبتيه لتسليط الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يؤثر على دول المحيط الهادئ مثل دولته، وفق ما نقلته إذاعة “إس بي إس” الأسترالية.

ووفقاً لبيان وزارة العدل في توفالو فإن الخطاب “يربط بين وضع مؤتمر “قمة المناخ” مع مواقف الحياة الواقعية التي تواجهها توفالو بسبب آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ويسلط الضوء على الإجراءات الجريئة التي تتخذها توفالو لمعالجة القضايا الملحة للغاية المتعلقة بتغير المناخ”.