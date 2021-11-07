شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجامعة العربية يلتقي البرهان وحمدوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له زيارة إلى الخرطوم استمرت يومين.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة ان السفير زكي عقد عددا من اللقاءات خلال الزيارة كان ابرزها اللقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والدكتور عبد الله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

وأوضح المصدر أن السفير زكي نقل الي الفريق اول البرهان رسالة شفهية من الامين العام السيد أحمد ابوالغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان وامباديء حل الخلاف عن طريق الحوار وكذلك للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني الي حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد الي بر الامان من خلال عقد الانتخابات.

وأوضح المصدر أن الوفد استمع من السيد الفريق أول البرهان الي التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول الي عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته .

وذكر أن الوفد التقي الدكتور عبدالله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية.

وقد أكد السفير حسام زكي خلال اللقاءات على موقف جامعة الدول العربية المبدئي بدعم الحوار السوداني القائم وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات السودانية في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال.

كما أعرب السفير حسام زكي عن ثقته الكاملة في الحكمة التي تتحلى بها القيادات السودانية وانها ستنجح في تخطي جميع التحديات الراهنة.​