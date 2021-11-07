بايدن يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - دان الرئيس الاميركي جو بايدن، الأحد، بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال بايدن في بيان "نقف بحزم مع الحكومة والشعب في العراق لدعم سيادته واستقلاله"، معتبراً أن "من حاول اغتيال الكاظمي كان يستهدف تقويض الدولة العراقية ويجب محاسبتهم".

وأضاف أنه "أصدر تعليمات إلى فريق الأمن القومي الخاص به لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.