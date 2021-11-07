انت الان تتابع خبر ألمانيا.. حالة طعن في متجر بميونيخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن رجلا عمره 57 عاما أقدم على طعن صبي عمره 10 سنوات بسكين مطبخ في متجر بميونيخ.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية نقلا عن الشرطة إلى أن "زهاء 50 ضابطا توجهوا لموقع الحادث في متجر (تي كي ماكس) في ميونيخ".
وأضافت: "أصيب الطفل في رقبته وكتفه، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن "إصاباته خطيرة لكنها لا تهدد حياته".
وتم إلقاء القبض على الجاني في مكان الحادث، وفتح تحقيق معه بتهمة "الشروع في القتل".
وأضافت: "أصيب الطفل في رقبته وكتفه، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن "إصاباته خطيرة لكنها لا تهدد حياته".
وتم إلقاء القبض على الجاني في مكان الحادث، وفتح تحقيق معه بتهمة "الشروع في القتل".