بانتهاء العلاقة العاطفية.. من يتأثر أكثر الرجال أم النساء؟

بغداد - ياسين صفوان - خلصت دراسة أجرتها جامعة لانكستر إلى أن انتهاء العلاقة العاطفية بين الجنسين بالانفصال، تترك ألماً أكثر لدى الرجال.

وأظهرت أبحاث جديدة أجراها علماء نفس أن الصورة النمطية القديمة عن أن الرجال أقل اهتماماً عاطفياً بالعلاقات من النساء ليست صحيحة، وأن الرجال في العلاقات يشعرون بألم أكثر من النساء بعد الانفصال وأكثر عرضة لمناقشة شعورهم بانكسار القلب.



وبينت أن الرجال يميلون إلى المعاناة من الألم العاطفي أكثر من النساء عندما تأخذ علاقتهم منعطفاً نحو الأسوأ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

