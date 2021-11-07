شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.. الكاظمي يرأس اجتماعا مع كبار قادة الأمن‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون الأحد إن ”رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى من محاولة اغتيال باستخدام طائرة مسيرة مسلحة في بغداد“؛ ما أثار التوتر بشكل كبير في البلاد، بعد أسابيع من الانتخابات العامة التي تعترض جماعات مسلحة مدعومة من إيران على نتائجها.



وظهر الكاظمي في مقطع مصور نشره مكتبه الأحد وهو يرأس اجتماعا مع كبار قادة الأمن لبحث هجوم الطائرة المسيرة، وذكر مكتب الكاظمي في بيان بعد الاجتماع أن ”الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله، يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية“.