10 قتلى بين الإرهابيين في بوركينافاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت وحدات من الجيش في بوركينافاسو على 10 عناصر إرهابية مسلحة خلال صد هجوم على موقع عسكري في تانكوالا شرق البلاد.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينافاسو أمس أن أربعة جنود أصيبوا خلال هذا الهجوم الذي تم التصدي له جوا، والذي لم تتبناه أي جهة لحد الآن.

مما يذكر أن بوركينا فاسو، تشهد، أعمال عنف منذ عام 2015 من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي «داعش» و»القاعدة» الإرهابيين.