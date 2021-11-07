مناورات إيرانية على السواحل الجنوبية

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ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري القول «إن المرحلة الرئيسة للمناورات، التي تحمل اسم «ذو الفقار 1400»، ستقام في منطقة مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي».
وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي إحباط محاولة أمريكية للقرصنة على نفط إيراني من ناقلة كانت في طريقها لخليج عدن، وهي مزاعم نفاها البنتاجون، وقال إنها «كاذبة تماما وغير صحيحة على الإطلاق، ومثيرة للسخرية».
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