كوريا الشمالية تتدرب على إطلاق نيران المدفعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت كوريا الشمالية تدريبا على إطلاق نيران المدفعية، لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (كيه.سي.إن.إيه) أن سلاح المشاة الميكانيكي أجرى مسابقة على إطلاق نيران المدفعية في اليوم السابق. وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن التدريبات تأتي في وقت يسود فيه الحماس للتدريب المكثف، في عموم جيش الشعب الكوري، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة. ولم يحضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون التدريب. يأتي ذلك، فيما تتهم كوريا الشمالية المجتمع الدولي بـ»الكيل بمكيالين» وانتقاد التدريبات العسكرية لبيونج يانج فقط.

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