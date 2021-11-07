شكرا لقرائتكم خبر العرادة: مأرب ستكسر أنوف الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ مأرب سلطان العرادة أن المدينة صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني، ولن تمكن ميليشيات الحوثي الإرهابية من مبتغاها، وأن اليمنيين سيرون في الأيام المقبلة ما تقر به الأعين.

وتوعد في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع اللجنة الأمنية، بأن مأرب «كما كسرت أنوف ميليشيات الحوثي الإيرانية في البداية ستقضي على هذا المشروع في النهاية»، مؤكدا أن سقوط بعض المديريات، سواء في البيضاء أو شبوة أو مأرب ليس معيبا، وذلك من طبيعة الحروب.

وثمن موقف تحالف دعم الشرعية، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التحالف دخل باستراتيجية أمام مد إيراني يدرك أبعاده وجذوره ومنطلقاته وأهدافه، ويجد أن الشعب اليمني درع له وكتف، ويجب أن يقف إلى جانبه. وأوضح أن إيران دخلت بقوتها تدير المعركة من داخل صنعاء من خلال ضباطها وخبرائها الموجودين، ما يكثف المسؤولية على الأشقاء في التحالف للوقوف إلى جانب اليمن واستعادة صنعاء.

ولفت إلى أن اليمنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية يعيشون مكرهين ولا يريدون بقاء الحوثي لحظة واحدة، مستدلا على ذلك بالنزوح الكبير والهائل إلى المحافظات المحررة.

ميدانيا تشهد محاور الجبهات جنوب مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنودة بغطاء لمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، ووزع المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، يوثق جانبا من المعارك التي سطرها الجيش والمقاومة، في الجبهة الجنوبية والتي ألحقت بالميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد نجاح أفراد الجيش الوطني، في سحق عدة أنساق من المغرر بهم كانت قد دفعت بهم الميليشيات خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى جهوزيتهم الكاملة للقضاء على ما تبقى من عناصر الميليشيات في كافة الجبهات.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء أمس، حكما بالسجن 5 سنوات للفنانة اليمنية وعارضة الأزياء، انتصار الحمادي وثلاث من زميلاتها، فيما قضت بسجن الرابعة سنة كاملة.

واحتجزت الميليشيات الحوثية مطلع العام الجاري الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، بشكل تعسفي عقب تلفيق تهم ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

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