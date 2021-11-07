7 قتلى بانفجار لغم في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل سبعة أشخاص بينهم طفل في انفجار لغم أرضي في محافظة حمص وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد «إن اللغم انفجر عند مرور سيارة تقل السبعة عبر طريق في بادية مدينة تدمر التاريخية». وأوضح «انفجر لغم بسيارة في منطقة الدوة على أحد الطرق البرية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها وهم امرأتان وطفل صغير وأربعة شبان».

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