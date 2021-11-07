سقوط خلية حزب الله الإرهابي في الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على مجموعة تابعة لحزب الله الإرهابي اللبناني، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن، وهي ثالث خلية تسقط في أيدي الأمن بمنطقة الخليج خلال شهرين فقط.

وقالت صحيفة «السياسية» الكويتية، نقلا عن مصادرها «إن وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يقال إنه من

كبار رجال العمل الخيري».

وتابعت «إن جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ»حزب الله» في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة «حزب الله»، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن».

وأرجعت زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات في هذا الملف»، وأضافت «إن المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق»، مشيرة إلى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

ونجحت دول الخليج على مدار السنوات الماضية في وقف مؤامرات حزب الله في المنطقة، حيث أحالت النيابة العامة البحرينية في سبتمبر الماضي عددا من الأشخاص لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي، وقبلها بـ3 أسابيع كشف السلطات السعودية بالتعاون مع دولة نيجيريا إحباط دخول 451807 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وتتولاها شبكة متصلة بتنظيم «حزب الله» لتهريب كمية ضخمة من المواد المحظورة.

وكانت السلطات الأمنية في الكويت قد قامت في أغسطس 2015 بإلقاء القبض على خلية إرهابية لحزب الله في الكويت، قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي، فيما عرف إعلاميا باسم قضية «خلية العبدلي».

ووجهت النيابة العامة الكويتية في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين (25 كويتيا وإيراني) في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (إيران) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.