شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: تصريحات بينيت تحد سافر لأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية في القدس، تحديا سافرا لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية التي أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس، أن خطورة تصريحات بينيت بشأن موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس، واعتزامها شرعنة البؤرة الاستيطانية «إفياتار»، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس، أنها تأتي بعيد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي للمصداقية، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية.

وقالت «آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن هذه التصريحات تؤكد بشكل رسمي أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.

وحملت، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة، وما ينتج عنها من تقويض متعمد لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.