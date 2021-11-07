قانون إماراتي للأحوال الشخصية لغير المسلمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا بتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات. ويهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له.



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