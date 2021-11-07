شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تحول وزيرة خارجيتها للتحقيق وتمنعها من السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أمس الأول أن المجلس الرئاسي أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش احتياطيا وأحالها للتحقيق، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، وأضافت أن المجلس الرئاسي منع وزيرة الخارجية من السفر.

وذكرت وهيبة أن المجلس اتخذ قراره بسبب «انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي»، وجاء في بيان للمجلس الرئاسي الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار، بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم ضابط الاستخبارات الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضد مصلحة ليبيا.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تحركات نجلاء المنقوش استياء المجلس الرئاسي، حيث كان ملف التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية في الخارج أيضا مصدر خلافات وصراع على الصلاحيات.