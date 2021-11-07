العراق: الطائرات المسيرة التي نفذت محاولة اغتيال الكاظمي انطلقت من بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

قال اللواء سعد معن المتحدث الرسمي بإسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية إن المعلومات المتوفر لحد الأن تشير إلى أن العملية نفذت بطائرتين مسيرتين انطلقتا من مناطق شمال شرقي بغداد وقطعتا مسافة تتراوح بين 10-12 كيلو مترا.

وذكر في تصريحات لتلفزيون "الشرقية" أن العملية كانت تستهدف منزل الكاظمي مما أدى أصابة 7 من عناصر حمايته بجروح والتحقيقات لازالت متواصلة ومتجددة مع أية معلومات يتم الحصول عليها.

وأوضح المتحدث العسكري أن اللجنة المشكلة للتحقيق في ملابسات عملية اغتيال رئيس الحكومة تحرص على التوصل إلى نتائج خلال فترة قصيرة كما أنها حريصة على إعلان النتائج أمام الرأي العام.

كان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد شكل اليوم لجنة أمنية عليا برئاسة مستشار الأمن الوطنى العراقي قاسم الأعرجي وكبار الضباط في قيادة العمليات المشتركة العراقية والأجهزة الأمنية وضباط كبار أخرين للكشف عن ملابسات محاولة اغتيال رئيس الحكومة بطائرات مفخخة مسيرة فجر اليوم الأحد.