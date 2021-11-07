وفد من الجامعة العربية يزور رئيس الوزراء السوداني المعزول وينقل رسالة إلى البرهان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، عدد من اللقاءات خلال زيارته إلى الخرطوم، أبرزها مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وأوضح بيان لجامعة الدول العربية، أن "اللقاءات بين السفير حسام زكي والجانب السوداني، تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان، وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها".

ونقل السفير زكي إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رسالة شفهية من الأمين العام أحمد أبوالغيط، مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ولمباديء حل الخلاف عن طريق الحوار، والأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال عقد الانتخابات.

وأكد البرهان التزام القوات المسلحة السودانية، بدعم الانقتال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني، بما يؤدي لتحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية عن قناعاته.

وذكر بيان الجامعة العربية، أن "الوفد التقي عبدالله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حاليا لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية".

وأكد السفير حسام زكي خلال اللقاءات على موقف جامعة الدول العربية المبدئي بدعم الحوار السوداني القائم، وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات السودانية في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال.