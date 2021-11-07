اخبار العالم

مصرع 10 مصابين بكورونا جرّاء حريقٍ في مستشفى هندي

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق إندلع اليوم السبت، في مستشفى "أحمد نجر" وسط البلاد.

 

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق إندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى "أحمد نجر" المدني، مشيرة إلى أن إثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة.

 

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي إندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

 

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

 

ونقلت صحيفة "Times of India" عن مصادر في وزارة الداخلية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

 

وكان حادث مماثل قد أودى في ماي بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا