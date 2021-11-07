مصرع 10 مصابين بكورونا جرّاء حريقٍ في مستشفى هندي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق إندلع اليوم السبت، في مستشفى "أحمد نجر" وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق إندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى "أحمد نجر" المدني، مشيرة إلى أن إثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي إندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ونقلت صحيفة "Times of India" عن مصادر في وزارة الداخلية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

وكان حادث مماثل قد أودى في ماي بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.