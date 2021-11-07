ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى لاجوس

ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى من 21 طابقا، انهار في لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، إلى 42 قتيلا بينما تم إنقاذ 15 شخصا، وفقا لحاكم الولاية.

وقال الحاكم باباجيدي سانو-أولو مساء السبت «انتشلنا في المجموع 42 جثة». وأضاف «هناك ستة أشخاص آخرين عثرنا عليهم أحياء، كانوا في الموقع عندما انهار المبنى. وهذا يرفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 15». وانهار المبنى في حيّ إيكويي الفخم في لاجوس، بعد ظهر الاثنين عندما كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في نيجيريا، التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول إفريقيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مساكن متهالكة، ويتم انتهاك قوانين البناء بشكل دائم.