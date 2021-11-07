أزمة كهرباء “قاسية” في جنوب إفريقيا.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 29 دقيقة

قالت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا إنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين بسبب عدم كفاية طاقة التوليد وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته إيسكوم عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعا.

وقالت إيسكوم إن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت.

وأضافت الشركة أن “حادثا كبيرا” وقع في زامبيا يوم السبت أثر على شبكة الكهرباء في الجنوب الأفريقي بأكمله.

وشهدت زامبيا الغنية بالنحاس انقطاعا للكهرباء في جميع أنحاء البلاد يوم السبت بعد مشكلة لم يتم تحديدها.