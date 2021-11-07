شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون أسرة تتأثر بمرض «ألزهايمر» بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أندريا فايفر الرئيس التنفيذي لشركة عقاقير تطور دواء لعلاج مرض ألزهايمر، إنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أمثال تقريبا بحلول عام 2050، أي ما يصل إلى 150 مليونا.

وتعمل عدة شركات في الآونة الأخيرة على استثمار بعدة ملايين من الداعمين في الألمانيا.

وخلال مقابلة مع مجلة اقتصادية المانية، نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد، وصف فايفر مرض ألزهايمر، وهو مرض غير قابل للشفاء ولا يُعرف أصله، بأنه "جائحة تتفشى ببطء في أنحاء العالم"، مضيفا أنه يؤثر حاليا على 55 مليون أسرة.