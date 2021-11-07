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هولندا تغرم 8 بولنديين لرفضهم ارتداء الكمامة على متن طائرة 

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الدمام - شريف احمد - اقتادت شرطة الحدود الهولندية ثمانية رجال من طائرة، وصلت من بولندا، إلى مطار "سخيبول" في هولندا بسبب رفضهم الالتزام بارتداء كمامات.

وقالت شرطة الحدود، اليوم الأحد، إنهم تسببوا أيضا في إحداث اضطراب خلال الرحلة، وأجبرتهم الشرطة على دفع غرامة.

وذكرت محطة "إن.أو.إس" الإذاعية أن الطيار استدعى الشرطة، نظرا لأن البولنديين الثمانية، لم يتبعوا تعليمات طاقم الطائرة.

وأضافت المحطة الإذاعية، أن الرجال ظلوا واقفين في الممر، خلال الرحلة ورفضوا ارتداء كمامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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