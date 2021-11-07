انت الان تتابع خبر استهداف منزل الكاظمي والكتلة الأكبر في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ادانات محلية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء،، والاخير يدعو الى التهدئة وضبط النفس.
= اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقوى السياسية بشأن استهداف منزل الكاظمي،، والقضاء يبذل اقصى الجهود للتحقيق بالحادثة.
= العامري يتهم الطرف الثالث بمهاجمة رئيس الحكومة،، وتنسيقية الفصائل تحذر من ارباك الشارع وتمرير نتائج الانتخابات.
= تظاهرات المعترضين تشعل الصراع بين الطامحين للكتلة الاكبر.. وترجيحات بتشكيل حكومة توافقية.
= العامري يتهم الطرف الثالث بمهاجمة رئيس الحكومة،، وتنسيقية الفصائل تحذر من ارباك الشارع وتمرير نتائج الانتخابات.
= تظاهرات المعترضين تشعل الصراع بين الطامحين للكتلة الاكبر.. وترجيحات بتشكيل حكومة توافقية.