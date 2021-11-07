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استهداف منزل الكاظمي والكتلة الأكبر في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = ادانات محلية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء،، والاخير يدعو الى التهدئة وضبط النفس.
= اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقوى السياسية بشأن استهداف منزل الكاظمي،، والقضاء يبذل اقصى الجهود للتحقيق بالحادثة.

= العامري يتهم الطرف الثالث بمهاجمة رئيس الحكومة،، وتنسيقية الفصائل تحذر من ارباك الشارع وتمرير نتائج الانتخابات.


= تظاهرات المعترضين تشعل الصراع بين الطامحين للكتلة الاكبر.. وترجيحات بتشكيل حكومة توافقية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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