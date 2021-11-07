اعتقال مجند لداعش في الموصل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد احد الاشخاص يقوم بتصرفات مريبة عبر دخوله وخروجه الى احد الوديان القريبة من قرية البو فشكة بمنطقة حمام العليل في الموصل".وأضاف، أنه "بناءً على ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٥ تم نصب كمين محكم له والقبض عليه حيث تبين انه احد المجندين الذين يعملون مع عصابات داعش الارهابي ويقدم الدعم اللوجستي لهم".

وبين، أنه "سيتم احالته للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

