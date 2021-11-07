حزب الله يدين الهجوم على منزل الكاظمي ويدعو لتحقيق حاسم

بغداد - ياسين صفوان - اصدر حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، بيانا ادان فيه الهجوم الذي تعرض له منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حزب الله يُدين بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية ‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة".

‏

واضاف انه "يدعو إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء".‏