لقاح كورونا يكسب سيدة استرالية مليون دولار

وكانت "جوان تشو"، واحدة من 2.74 مليون أسترالي يتنافسون للفوز بالجائزة النقدية لتلقيهم لقاحات Covid-19.

وأطلقت مجموعة من الشركات والمتبرعين الحملة المعروفة باسم "Million Dollar Vax Alliance"، اليانصيب في تشرين الاول وذلك في محاولة لزيادة معدلات اللقاح في البلاد.



وقالت "جوان تشو" لبرنامج "Nine’s Weekend Today" إنها تريد مشاركة ثروتها الجديدة مع عائلتها وأصدقائها.

وأضافت "اتصل بي شخص ما في ذلك اليوم وأعتقد أنه كان يوم الجمعة، وكنت في العمل، ولم أستطع الرد ثم اتصلت بهم مرة أخرى وقال لي: "أوه لقد ربحت مليون دولار! قال: "أنت الوحيدة في أستراليا!".

ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل، وستساعد الأشخاص إذا احتاجوا مساعدة.



وقالت المليونيرة الجديدة إنها تأمل أن تستمر معدلات التطعيم في الارتفاع حتى تفتح الحدود مرة أخرى.

وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، تم تسليم 100 بطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار يوميا في شهر تشرين الاول، وكان المجموع جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار إلى أكثر من 3100 مشارك.

