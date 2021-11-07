الصحة تحدد موعد اعتماد الشهادة الدولية للتطعيم في السفر (وثيقة)

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "سيتم العمل بقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالزام المواطنين المسافرين خارج العراق بابراز الشهادة الدولية للتطعيم بلقاح كوفيد 19 بدءًا من يوم 22/11/ 2021 اضافةً فحص PCR بنتيجة سالبة قبل اقل من (72) ساعة من موعد السفر".أدناه الوثيقة: