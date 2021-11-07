تعرف على مميزاتها وأسعارها.. "فاير فون" تطلق أول سماعة رأس لاسلكية من إنتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شركة "فاير فون" (Fairphone) عن إطلاق أول سماعة رأس لاسلكية من إنتاجها.

وأوضحت الشركة الهولندية، أنها اعتمدت على النهج المستدام في إنتاج سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على غرار منتجاتها الأخرى من الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها مثل اللدائن البلاستيكية، بالإضافة إلى تطوير البطارية بشكل خاص لكي تتمتع بعمر افتراضي طويل، حتى لا تتحول سماعة الرأس اللاسلكية نفسها إلى نفايات إلكترونية بعد فترة وجيزة بسبب انخفاض قدرة البطارية.

وإلى جانب النهج المستدام في تصنيع سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة اعتمدت الشركة الهولندية على تقنيات متطورة لتوفير صوت فائق النقاء؛ حيث قامت بتجهيز سدادات الأذن بمشغل ديناميكي 10 ملم مع دعم تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC للتخلص من الضجيج المزعج في المنطقة المحيطة، علاوة على توافر وضع Sound Through من أجل الاستماع للأصوات المحيطة أثناء السير في الطرقات.

ويتم اقتران سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من فاير فون بالهواتف الذكية وأجهزة التشغيل الأخرى عن طريق تقنية البلوتوث 5.3، وتزخر سدادة الأذن ببطارية سعة 45 مللي أمبير ساعة ومقاومة للماء وفقا لفئة الحماية IPX4، وتشتمل علبة الشحن على بطارية بسعة 500 مللي أمبير ساعة.

وأعلنت شركة فاير فون عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بسعر يبلغ 100 يورو.