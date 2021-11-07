بالتزكية.. فوز 8 مرشحين في انتخابات غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

انتهت اليوم الأحد انتخابات غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث للانتخابات الدورة الجديدة 2021-2025، بفوز 8 مرشحين بالتزكية.

وتنقسم انتخابات للدورة الجديدة بحسب المنشأة، ويصل عدد أعضاء مجلس الإدارة للغرفة 12 عضوًا، على أن تعين الوزيرة 3 أعضاء.

ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة 295 عضوًا.

وقال أيمن هيكل المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأخشاب وصناعة الأثاث، إن تقدم 8 مرشحين في الدورة الجديدة.

ووفقا للقانون الجديد للانتخابات، تعين الوزيرة باقي أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم ترشح أعضاء آخرين لمجلس الإدارة.

وأضاف هيكل، أن مرشحا من قائمة فئة المنشآت الصغيرة انسحب قبل الانتخابات خلال الأيام الماضية، وهو علاء نصر الدين شركة الكريم لتجارة وتصنيع الأخشاب.

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح الترشح لمدة شهر بعد انتخابات الفئتين المكتملتين، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفيين لمستنداتهم من نفس الفئة وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفيين بنفس الفئة وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.

وفاز في فئة المنشآت الكبير: محمد مندي عن شركة مندي راغب أبو سمرة وشريكه.

وفاز في قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة: أحمد حلمي عن شركة موبل الشرق لصناعة وتجارة منتجات الأخشاب، وطارق وجيه ذكري حبشي عن شركة اس دبليوسولوشنز، ومحمد مظلوم عن شركة مظلوم للتجارة والتوكيلات.

وفاز في قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة: محمد أحمد محمود فايد عن شركة فايد للأثاث، وأحمد سليم شركة آرت هاوس للأثاث، ومحمود أبو شوشة عن شركة أندلسية للمصنوعات الخشبية، وعلي البدري عن شركة بدري للمصنوعات الخشبية.

وتبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.