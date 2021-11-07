السيطرة على حريق برج شبكة محمول في السويس.. وشهود عيان يروون التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

سيطر رجال الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في برج تقوية اشارة المحمول خارج جامعة السويس، وأسفر الحريق عن مصرع فني صيانة كان متواجد داخل غرفة البرج.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في برج تقوية ترددات المحمول مجاور لسور جامعة السويس بحي فيصل اليوم الأحد.

وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء بموقع الحريق، فضلا عن مشاركة إحدى شركات البترول بسيارة مجهزة للتعامل مع تلك النوعية من الحرائق.

وقال شهود عيان ان النيران بدأت في قمة ومنتصف البرج، وتصاعدت أدخنة كثيفة منه، وبعد دقائق مال البرج داخل سور الجامعة بسبب شدة الحرارة، إذ سقط بمنطقة تشهد أعمال إنشاءات خالية معزولة عن حرم الجامعة.

وأسفر الحريق عن مصرع طه كمال طه 45 عامًا مقيم بقرية جبلاية الفار بحي الحناين، حيث كان داخل غرفة البرج، ولم يستطع الخروج فاختنق من الأدخنة الكثيفة وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى.

ويرجح من المعاينة المبدئية ان سبب الحريق ماس كهربائي في وحدة إمداد الطاقة، تسببت في اشتعال النيران بباقي أجزاء البرج والعامود المُحمل عليه وحدات تقوية التردد.