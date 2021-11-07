لجنة أمنية عليا للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصادر أمنية قولها إن اللجنة ستكون بعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الفريق أحمد أبو رغيف، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبدالأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني.
قد أعلن المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن «الكاظمي» تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيرة مفخخة.
وقال اللواء سعد معن لتليفزيون «العراقية» إن 3 طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل «الكاظمي» فجر اليوم، وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها، بينما نفذت الثالثة عملية القصف، مؤكدا أن التحقيق جار، للوصول إلى الجناة.
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