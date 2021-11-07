القضاء على 138 حوثيا في غارات للتحالف

لجنة أمنية عليا للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي نتيجة محاولة اغتيال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بطائرة مفخخة مسيرة، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة عليا،... بغداد: د ب أ بغداد: د ب أ 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية انتشرت خلال الساعة الماضية صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.ولم تظهر... بغداد الوكالات بغداد الوكالات 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

الهجوم على منزل الكاظمي تمّ بـ 3 مسيرات أسقطت منها اثنتان أفاد مصدر أمني أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة،... بغداد: أ ف ب بغداد: أ ف ب 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

استنفار أمني بالعراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي وإدانات واسعة أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية، وتعهد... أبها، بغداد: دوت الخليج، الوكالات أبها، بغداد: دوت الخليج، الوكالات 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

السعودية تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي أعربت وزارة الخارجية عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

عقالا: منجزات كبيرة ومراكز متقدمة في تعليم نجران رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى... نجران: سلطان دغمان نجران: سلطان دغمان 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

الحوثي ينهب أملاك عمه ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

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