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لجنة أمنية عليا للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي
نتيجة محاولة اغتيال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بطائرة مفخخة مسيرة، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة عليا،...
بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية
انتشرت خلال الساعة الماضية صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.ولم تظهر...
الهجوم على منزل الكاظمي تمّ بـ 3 مسيرات أسقطت منها اثنتان
أفاد مصدر أمني أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة،...
استنفار أمني بالعراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي وإدانات واسعة
أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية، وتعهد...
السعودية تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي
أعربت وزارة الخارجية عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد...
عقالا: منجزات كبيرة ومراكز متقدمة في تعليم نجران
رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى...
الحوثي ينهب أملاك عمه
ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي...
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على 138 حوثيا في غارات للتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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