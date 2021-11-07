ولم تظهر الصور التي سربها مسؤولون عراقيون، أي معلومات حول مكان تصنيعها أو بأي لغة كتبت عليها معلوماتها.
وفي وقت سابق من اليوم، رفعت فرقة من خبراء المتفجرات صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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