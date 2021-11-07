انت الان تتابع خبر إحباط محاولة تهريب موادة خطرة في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب موادة خطرة في البصرة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تمكنت من إحباط محاولة حاويتين محملة بمواد كيمياوية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات الوطني لكونها مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد".
وأشارت إلى "تنظيم محضر اصولي بالحاويتين بمشاركة الدوائر الساندة وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".
وأشارت إلى "تنظيم محضر اصولي بالحاويتين بمشاركة الدوائر الساندة وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".