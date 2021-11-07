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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب موادة خطرة في البصرة.