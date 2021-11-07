الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي محاولة اغتيال الكاظمي

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشدداً على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه المحاولة".

وأضاف، "اي عنف غير مقبول ويجب الا يسمح له بتقويض العملية الديمقراطية"، مبيناً أن "الهدوء وضبط النفس والحوار امر اساسي في فترة ما بعد الانتخابات".



وطالب الاتحاد، جميع الاطراف "بالمشاركة في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق، لصالح الوطن والشعب العراقي".

وأشار إلى أنه "يواصل دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.

